Необходим сайт."под ключ" Тематика Охота, рыбалка, отдых на природе. Движок - Битрикс стандарт. Основная цель работа с АдСенс, соответственно необходимо предусмотреть места под рекламу. Контент должен дать возможность получить регистрацию в ...
Создание социально-ориентированного сайта
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Необходимо создать развлекательный портал. Пластилиновый дизайн и движок сайта.
Интересующие сервисы:
Система регистрации и отражения личного кабинета (после регистрации)
Система счетчика рейтинга , возможность администратора изменять рейтинг(рейтинг двойной. второй показатель должен обнуляться по истечению срока автоматически)
Возможность публиковать работы (в отношении визуальной информации – ссылка на внешней ресурс). Автоматическая сортировка работ, блокировка возможности публикации по завершению указанного администрацией периода.
Возможность голосования, блокировка голосования "за себя"
Форум со всеми типовыми функциями модерации
Возможность размещения баннеров
Возможность редактирования новостей, добавление и удаления страниц с статьями, присвоение им тега, пополнение архива.
Сервис личных переписок между участниками, связь с администрацией, массовая рассылка, индивидуальная рассылка.
Аккумуляция данных зарегистрированных пользователей в единую базу. Список в формате excel рейтингов участников. Для внутреннего учета.
Возможность публикации в соц.сетях
В течение четырех месяцев исправлять свои лаги
Убедительная просьба озвучить цену и сроки выполнения!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
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