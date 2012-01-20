Создание социально-ориентированного сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен10 заявок237 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо создать развлекательный портал. Пластилиновый дизайн и движок сайта.

Интересующие сервисы:

Система регистрации и отражения личного кабинета (после регистрации)

Система счетчика рейтинга , возможность администратора изменять рейтинг(рейтинг двойной. второй показатель должен обнуляться по истечению срока автоматически)

Возможность публиковать работы (в отношении визуальной информации – ссылка на внешней ресурс). Автоматическая сортировка работ, блокировка возможности публикации по завершению указанного администрацией периода.

Возможность голосования, блокировка голосования "за себя"

Форум со всеми типовыми функциями модерации

Возможность размещения баннеров

Возможность редактирования новостей, добавление и удаления страниц с статьями, присвоение им тега, пополнение архива.

Сервис личных переписок между участниками, связь с администрацией, массовая рассылка, индивидуальная рассылка.

Аккумуляция данных зарегистрированных пользователей в единую базу. Список в формате excel рейтингов участников. Для внутреннего учета.

Возможность публикации в соц.сетях

В течение четырех месяцев исправлять свои лаги

Убедительная просьба озвучить цену и сроки выполнения!

14 лет назад
Anutik2301
Анна 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

2s-mode
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$800
20 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

2s-mode
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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