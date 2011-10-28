Требуется создать САР - систему активной рекламы.

Есть рабочий сайт с пользователями на скрипте zcasher, поддержка и функционал не устраивает, доработать сайт под мои нужды поддержка просто не хочет.

Хотелось бы создать на своем движке и уникальном дизайне, с полным необходимым функционалом.

Конечно пользователей сохранить и их данные перекачать.

Жду предложений.

Сразу указывайте сроки и цену работы.