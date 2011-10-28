Охота/Рыбалка

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Закрыт2 заявки236 просмотров

Необходим сайт."под ключ"

Тематика Охота, рыбалка, отдых на природе.

Движок - Битрикс стандарт.

Основная цель работа с АдСенс, соответственно необходимо предусмотреть места под рекламу.

Контент должен дать возможность получить регистрацию в сервисе.

14 лет назад
RysLanA
Руслан 
54 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DesignExelent
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-4)
14 лет назад
$150
7 дней
Взялся за проект 30.10.11. Прошло 10 дней. На текущий момент ничего не сделано. Красиво обещает и рассказывает. Думаю что кидала.

Заявки фрилансеров

DesignExelent
Владислав 
36 лет
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Был
13 лет назад
11 отзывов(-4)
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