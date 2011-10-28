Есть рабочий сайт с пользователями на скрипте zcasher, поддержка и функционал не устраивает, доработать сайт под мои нужды поддержка просто не хочет. Хотелось бы создать на своем движке и уникальном дизайне, с полным необходимым ...
Создать сайт по готовой идее
Функциональность и сама идея http://www.fxcash.ru/ .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Существует необходимость модернизировать сайт www.unitedmarine.ru согласно следующему ТЗ: 1) Доработка дизайна - на сегодняшний день имеется частично сделанный новый дизайн в PSD –(Главная + 2страницы каталога, остальные разделы должны быть аналогичными). 2) У каждого ТИПА ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Проект для Гудик Александр Владимирович (G-A) Нужно создать кулинарный сайт с возможностью пользователей публиковать рецепты с фотографиями на сайте. Сделать рейтинг популярных блюд и рейтинг (кулинаров) пользователей, а также возможность вывести ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно создать сайт визитку на joomla. Исполнителю вышлю ТЗ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно создать сайт-визитку для объединения програмистов на Joomla (специализация JAVA и все что связано с Java, RUBY, C#, приложения для Goggle Android, IPhine, другие коммерческие платформы). Портфолио. На сайте также должна ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1200
Сложный и интересный проект. По сложности исполнения задачи может сравниться с любой биржей. Например: -www.sape.ru -www.mainlink.ru -www.liex.ru и т.д. Но ничего общего с ними не имеющий! Реализация ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Мне нужен сайт по недвжижмости (купля-продажа, аренда,коммерческая и загородная недвижимость) с поиском на карте метро и другим параметрам, напримере вот этого http://www.incom.ru/sale-realty/flats/ или этого http://kupit-kvartiru.egsnk.ru/ Возможностью добавления базы данных. "Доски объявлений" ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Интересует создание сайта типа http://www.stiv-spb.ru/shtukaturka/ Пишите, пожалуйста, предложения с стоимостью, сроком выполнения работ.Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходим сайт по продаже детской одежды. Главное - удобная и понятная навигация, легкость в заполнении товаром с возможностью добавления большого количества фотографий. Возможность просматривать отчеты по продажам, активности покупателей и т.п. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется интернет-магазин обоев, небольшой бюджет, можно на cms, cms на Ваш выбор, лучше на бесплатной, указывайте пожалуйста стоимость и сроки, спасибоСайты «под ключ»36 заявокЗакрыт14 лет назад