Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать развлекательный портал. Пластилиновый дизайн и движок сайта. Интересующие сервисы: Система регистрации и отражения личного кабинета (после регистрации) Система ...
Региональный клон avito.ru
Региональный клон avito.ru
Работаю с лицами имеющими портфолио, зарегистрированными на этом сайте более 2 лет.
Оплата по завершению проекта, авансы не выдаю.
Предложения школьников и прочих лиц пробущий силы не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходим сайт."под ключ" Тематика Охота, рыбалка, отдых на природе. Движок - Битрикс стандарт. Основная цель работа с АдСенс, соответственно необходимо предусмотреть места под рекламу. Контент должен дать возможность получить регистрацию в ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно склонировать сайт https://aj-texas.com и поставить его на хостинге. Вы получите фиксированную сумму, так и % в проекте.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Функциональность и сама идея http://www.fxcash.ru/ .Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть рабочий сайт с пользователями на скрипте zcasher, поддержка и функционал не устраивает, доработать сайт под мои нужды поддержка просто не хочет. Хотелось бы создать на своем движке и уникальном дизайне, с полным необходимым ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Существует необходимость модернизировать сайт www.unitedmarine.ru согласно следующему ТЗ: 1) Доработка дизайна - на сегодняшний день имеется частично сделанный новый дизайн в PSD –(Главная + 2страницы каталога, остальные разделы должны быть аналогичными). 2) У каждого ТИПА ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Проект для Гудик Александр Владимирович (G-A) Нужно создать кулинарный сайт с возможностью пользователей публиковать рецепты с фотографиями на сайте. Сделать рейтинг популярных блюд и рейтинг (кулинаров) пользователей, а также возможность вывести ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно создать сайт визитку на joomla. Исполнителю вышлю ТЗ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно создать сайт-визитку для объединения програмистов на Joomla (специализация JAVA и все что связано с Java, RUBY, C#, приложения для Goggle Android, IPhine, другие коммерческие платформы). Портфолио. На сайте также должна ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1200
Сложный и интересный проект. По сложности исполнения задачи может сравниться с любой биржей. Например: -www.sape.ru -www.mainlink.ru -www.liex.ru и т.д. Но ничего общего с ними не имеющий! Реализация ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад