Сайт Cremesso

Здравствуйте! Я ищу исполнителя для создания сайта КА (кадрового агентства) и для журнала вакансий под одним именем - "РРАББОТТА" (слоган: "РРАББОТТА" - журнал, который устраивает... а для сайта, соответственно: "РРАББОТТА" - сайт, который устраивает... )Домены ...