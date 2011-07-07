Поставить магазин + залить базу товаров + дизайн

Ищем программиста для создания нескольких интернет магазинов и их последующей поддержке. База товаров наша, около 100000 товаров (sql и Excel). Требуется залить товары с разных баз, объеденить категории, натянуть стандартный шаблон. Обновление прайса будет происходить раз в месяц. Магазин на удобном для вас движке. Обязательно опыт создания файла выгрузки в яндекс-маркет и прайс-ру. Сайт создаете на своем хостинге с установкой полной базой товаров. 50% оплата после полного выполнения работы на вашем хостинге (перед переносом на наш) и 50% после сдачи работы на нашем хостинге. Опыт работы обязателен. Переписка по скайпу skvorcov56. Настроены на долгосрочное сотрудничество. Сроки выполнения максимально сжаты. До недели на каждый сайт.