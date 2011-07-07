Поставить магазин + залить базу товаров + дизайн

Разработать конструктор сайтов. На базе какой-нибудь CMS или своей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем программиста для создания нескольких интернет магазинов и их последующей поддержке. База товаров наша, около 100000 товаров (sql и Excel). Требуется залить товары с разных баз, объеденить категории, натянуть стандартный шаблон. Обновление прайса будет происходить раз в месяц. Магазин на удобном для вас движке. Обязательно опыт создания файла выгрузки в яндекс-маркет и прайс-ру. Сайт создаете на своем хостинге с установкой полной базой товаров. 50% оплата после полного выполнения работы на вашем хостинге (перед переносом на наш) и 50% после сдачи работы на нашем хостинге. Опыт работы обязателен. Переписка по скайпу skvorcov56. Настроены на долгосрочное сотрудничество. Сроки выполнения максимально сжаты. До недели на каждый сайт.
- Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
Постарался изложить в ТЗ(смотрите в атаче) все, возможно и это естественно, будут вопросы при работе над магазином и доработки в ходе работы. Дизайн нужен шаблонного магазина, тематика - детские товары, дети, ползунки )). ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна разработка интернет-магазина в соответствии с ТЗ: http://files.mail.ru/4jbgtv можно делать на основе cms но сразу хочу подчеркнуть 3 важных момента, которые может быть трудно сделать стандартными средствами: 1. Должна быть возможность полностью оформить заказ на сайте. То есть когда ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Суть такая пользователь регистрируется на сайте создает опрос или битву и получает код для вставки на сайт. дальнейшие подробности при личной перепискеСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Доска объявлений Недвижимости, Сдать - Снять, Купить - Продать Дизайн, Сайт "Резина" для мониторов 1280 - Минимальный размер до 1024 Корректная работа на всех браузерах! Под ключ. На чистом PHP, MySql, Дизайн, - без тормозов. Никакие CMS не предлагать!!! Полное ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
Уважаемые участники Weblancer, хотелось бы получить от Dас предложения по стоимости, срокам и созданию интернет сайта похожего на: www.icuee.com www.worldofasphalt.com с наполнением примерно таким: http://www.dorkomexpo.ru/ http://www.dorkomexpo.com/ Срок рассмотрения предложений и примерного плана работ 2 дня. Незначительные детали ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Создание сайта с флеш играми. Их будет около 10-ти. Это простые игры типа дурак карточный, шашки, шахматы и т.д., что-то похожее на mail.ru....НО мне необходимо сделать так, чтобы зарегистрированные игроки могли вносить на свои счета ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт доски объявлений типа joker boards с pda версией и оплатами услуг через смс.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать интернет магазин. (по сути это копия http://www.kianomer .com/ только с магазином и на рус.яз.) Дизайн есть(psd)/ Т.З. приложено.(хостинг, домен есть) Пожалуйста не забывайте указывать стоимость и сроки выполнения. Оплата по выполнению на кошелек исполнителя (wmz) Бюджет до ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен портал о недвижимости. Подробности в личкуСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт12 лет назад