Разработка + дизайн сайта

сайт на тему диетического питания. заказ через сайт. дизайн на ваше усмотрение,должно быть все ярко, цвет основной белый,черный и зеленый.Все должно быть стильно. 4 программы диетического питания. текст есть в фото файлах. как все разместить это ваша задача!!! (не дергать меня по поводу как и где разместить к примеру тел, или фото ). все должно быть на высшем уровне! и в довольно короткие сроки! + анимация , но что бы можно было продвинуть сайт. Нужно зарегистрировать домен.( 2 заказа здесь были мной оплачены!)сайт для примера http://semifreddo-group.com