Разработка + дизайн сайта

$250
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

сайт на тему диетического питания. заказ через сайт. дизайн на ваше усмотрение,должно быть все ярко, цвет основной белый,черный и зеленый.Все должно быть стильно. 4 программы диетического питания. текст есть в фото файлах. как все разместить это ваша задача!!! (не дергать меня по поводу как и где разместить к примеру тел, или фото ). все должно быть на высшем уровне! и в довольно короткие сроки! + анимация , но что бы можно было продвинуть сайт. Нужно зарегистрировать домен.( 2 заказа здесь были мной оплачены!)сайт для примера http://semifreddo-group.com

Дизайн сайта
12 лет назад
justforyou
Кирилл 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$250
10 дней
  • Похожие заказы

  • Сайт строительной компании

    $350

    Необходимо создать корпоративный сайт "под ключ" по концепту шаблона от templatemonster для строительной компании. CMS WordPress, Joomla. ТЗ прилагается. Наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт турфирмы, срочно.

    Примеры могу дать, поиск туров вставляется с сайта тур.оператора ссылкой(с какого сайта тоже дам), примерно 5 страниц. Главное дизайн и информация. Сроки ограничены. Писать лучше на почту [email protected]

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт-визитка. Быстро.

    $250

    Для московского агентства недвижимости. Предпочел бы выбрать из готового темплейта. Дизайн яркий и простой. Несколько раздел. Сроки выполнения ограничены. Оплата только по факту или безопасно.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копия сайта

    $2500

    Нужна копия сайта http://imgur.com/ Функционал и структура такая же, в другом дизайне, с другим названием.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта-визитки 1-4 страницы

    $100

    необходимо быстро нарисовать сайт-визитку на 4 страницы! (нарисовать, означает - сделать "сайт под ключ"!!!) тематика - "чистка колодцев" сделать обычный сайт на html+css (БЕЗ CMS) и тд пример - колодец на даче www.kolodecnadachy.ru проверка кода на http://validator.w3.org Сделать за 1-2 ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать интернет-магазин на Joomla

    Требуется создать сайт на Joomla и внедрить туда API с Amazon и Ebay. Тематика: витамины, диетические добавки, протеины и др. Что нужно делать: Создание+верстка+наполнение (картинки, баннеры, тексты предоставляются заказчиком). Одновременный импорт продуктов и с Амазон, и с EBay Конвертация долларов ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад