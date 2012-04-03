Сайт строительной компании

Для московского агентства недвижимости. Предпочел бы выбрать из готового темплейта. Дизайн яркий и простой. Несколько раздел. Сроки выполнения ограничены. Оплата только по факту или безопасно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать корпоративный сайт "под ключ" по концепту шаблона от templatemonster для строительной компании. CMS WordPress, Joomla. ТЗ прилагается. Наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.
P.S. Для контакта — наличие скайпа обязательно.
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