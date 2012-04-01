Создание клона сайта

Здравствуйте! Необходима полная копия сайта http://www.deuter.com/en_DE/backpacks.php?category=11 Обратите внимание на функционал карточки модели. Нужно именно так и не иначе. От Вас сроки - стоимость. Подробности в личку. Спасибо!
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