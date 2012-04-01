Сделать полностью проект "конструктор сайтов"

1.Сделать проект конструктор сайтов по автоматическому созданию сайт-визитка как образец setup.ru,nethouse.ru/.

2.Сайт визитка должен состоять из модулей вот такой подойдет полностью nethouse.ru/videotur

иметь несколько дизайнов

3.Сайт должент быть максимально автоматизирован и прост для пользователя и администрации проекта.

4.Сайт-визитка должен быть оптимизирован для Сео продвижения

4.В дальнейшем создание дополнительных модулей для расширения проекта (дополнительные платные модули для создания

например доски объявлений, магазин и тд)

5.Подключить партнерку по продаже доменов www.2domains.ru/resell.ph... к личному кабинету проекта

6.Сделать видео руководства для пользователей как пользоваться проектом

7.Установить все на сервер

Это основное, могут быть дополнительные требования но не глобальные.

Пишите приблизительную стоимость работ пожалуйста,а так же сроки.Рассмотрим все варианты сотрудничества.