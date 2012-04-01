Нужно сделать сайт c пользовательским контентом

Здравствуйте. Требуется разработать "под ключ" сайт-визитку для меня. На сайте будет Главная, страница Обо мне, раздел Мои проекты, страница Увлечения, Блог, страница контакты, будут написаны все мои контакты, а ниже форма обратной связи. Дизайн в светлых, мягких ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт с обязательной перспективной его дальнейшего функционального расширения.
Речь идет о сайте "коллективных советов", где пользователи задают вопросы, получают ответы, а также делятся своим опытом по определенной тематике.
По поводу фреймворка или конкретных CMS - у всех есть свои недостатки, просто убедите меня в том, что предлагаемое Вами решение наиболее эффективно на данном этапе.
Полное описание функционала вышлю письмом всем заинтересовавшимся.
Вкратце, что потребуется от разработчиков на первом этапе:
- Верстка (кроссбраузерная: от Chrome (все версии), ie7, Safari 4, FF8, Opera 10 и выше)
- Интерфейсы с "клиентскими" скриптами, в том числе ajax. Также потребуются надстройки в визуальном редакторе (например, в TinyMCE)
- Определение региона по IP
- Регистрация на сайте через социальные сети и OpenID
- Добавление материалов пользователями, комментирование
- Удобная админка
- Архитектуру проекта нужно продумать исходя из потенциальной потребности в его масштабируемости
Дизайн делаете либо вы, либо я заказываю где-то в другом месте, не принципиально.
Направления дальнейшего развития:
1. Подключение и настройка сервиса регулярных рассылок
2. Подключение и парсинг товарных RSS-трансляций от интернет-магазинов
3. Приложения для соцсетей
4. Разного рода доделки и улучшения проекта
Нужен специалист/группа специалистов, которая имеет практический опыт по всем этим пунктам (особенно в разработке проектов с пользовательским контентом).
Поэтому прошу всех заинтересовавшихся, помимо оставления отклика на заявку, написать мне в личку о вашем опыте (с указанием конкретных проектов, которые вы делали).
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