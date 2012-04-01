Нужно сделать сайт c пользовательским контентом

Нужно сделать сайт с обязательной перспективной его дальнейшего функционального расширения.

Речь идет о сайте "коллективных советов", где пользователи задают вопросы, получают ответы, а также делятся своим опытом по определенной тематике.

По поводу фреймворка или конкретных CMS - у всех есть свои недостатки, просто убедите меня в том, что предлагаемое Вами решение наиболее эффективно на данном этапе.

Полное описание функционала вышлю письмом всем заинтересовавшимся.

Вкратце, что потребуется от разработчиков на первом этапе:

- Верстка (кроссбраузерная: от Chrome (все версии), ie7, Safari 4, FF8, Opera 10 и выше)

- Интерфейсы с "клиентскими" скриптами, в том числе ajax. Также потребуются надстройки в визуальном редакторе (например, в TinyMCE)

- Определение региона по IP

- Регистрация на сайте через социальные сети и OpenID

- Добавление материалов пользователями, комментирование

- Удобная админка

- Архитектуру проекта нужно продумать исходя из потенциальной потребности в его масштабируемости

Дизайн делаете либо вы, либо я заказываю где-то в другом месте, не принципиально.

Направления дальнейшего развития:

1. Подключение и настройка сервиса регулярных рассылок

2. Подключение и парсинг товарных RSS-трансляций от интернет-магазинов

3. Приложения для соцсетей

4. Разного рода доделки и улучшения проекта

Нужен специалист/группа специалистов, которая имеет практический опыт по всем этим пунктам (особенно в разработке проектов с пользовательским контентом).

Поэтому прошу всех заинтересовавшихся, помимо оставления отклика на заявку, написать мне в личку о вашем опыте (с указанием конкретных проектов, которые вы делали).