Необходим сайт знакомств "под ключ".

Если у вас есть свой движок, который вы можете доработать – показывайте примеры – выберем, если подойдет.

Если вы работали с какими-либо движками и умеете их дорабатывать как программно, так и по дизайну – пожалуйста, тоже показывайте примеры, указывая движок.

По сути от обычных сайтов знакомств будет отличаться небольшой программной доработкой + дизайн, который нам тоже нужен.

Желаемый срок – 2 недели.

Пожалуйста, указывайте примерную цену и срок. Спасибо.