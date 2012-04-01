Дизайн и разработка сайта интернет-магазина

Требуется создать "под ключ" Платный каталог. Общая суть проекта: существует 6 групп ИП, которые занимаются разными вещами. Нужен каталог, где для каждой из групп будет свой отдельный раздел с сортировкой. Группа А, в отличие от ...
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Ищется команда разработчиков и дизайнеров для запуска интернет-магазина с нуля.
Направление - одежда, обувь, аксессуары.
Движок желательно бесплатный, широко-известный. Возможно использование платного.
Дизайн нестандартный.
Особые пожелания:
- Обязательна интеграция с 1С Управление торговлей 8.2. ,
- товар нужно иметь возможность привязать к нескольким разделам классификатора,
- несколько разных шаблонов для карточки товара и списка категорий,
- возможность индивидуального выбора шаблона для каждого товара,
- наличие партнерки,
- кабинет партнера, где он может проверять количество заказов и видеть детализацию по «своим» заказам
- адреса страничек в человеческом виде,
- личный кабинет пользователя, с возможностью начисления бонусов, баллов, и т.д.
- система рассылок и подписок на новости, акции, обновления каталога товаров и т.д.
Наличие в команде дизайнера (или идизайнеров) обязательно.
Условия оплаты: либо безопасная сделка, либо постоплата.
Наличие портфолио и работающих инетернет-магазинов (запущенных проектов) обязательно.
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