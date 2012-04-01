Дизайн и разработка сайта интернет-магазина

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок213 просмотров
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Ищется команда разработчиков и дизайнеров для запуска интернет-магазина с нуля.

Направление - одежда, обувь, аксессуары.

Движок желательно бесплатный, широко-известный. Возможно использование платного.

Дизайн нестандартный.

Особые пожелания:

- Обязательна интеграция с 1С Управление торговлей 8.2. ,

- товар нужно иметь возможность привязать к нескольким разделам классификатора,

- несколько разных шаблонов для карточки товара и списка категорий,

- возможность индивидуального выбора шаблона для каждого товара,

- наличие партнерки,

- кабинет партнера, где он может проверять количество заказов и видеть детализацию по «своим» заказам

- адреса страничек в человеческом виде,

- личный кабинет пользователя, с возможностью начисления бонусов, баллов, и т.д.

- система рассылок и подписок на новости, акции, обновления каталога товаров и т.д.

Наличие в команде дизайнера (или идизайнеров) обязательно.

Условия оплаты: либо безопасная сделка, либо постоплата.

Наличие портфолио и работающих инетернет-магазинов (запущенных проектов) обязательно.

12 лет назад
DimaKK
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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