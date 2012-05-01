Разработать сайт-визитку "под ключ"

Здравствуйте.

Требуется разработать "под ключ" сайт-визитку для меня. На сайте будет Главная, страница Обо мне, раздел Мои проекты, страница Увлечения, Блог, страница контакты, будут написаны все мои контакты, а ниже форма обратной связи.

Дизайн в светлых, мягких тонах должен быть.

Готов заплатить не боле 170$, срок не более недели.