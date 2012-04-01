Сайт под ключ. Дизайн сайта + верстка "THE HATE"

Требуется создать "под ключ" Платный каталог. Общая суть проекта: существует 6 групп ИП, которые занимаются разными вещами. Нужен каталог, где для каждой из групп будет свой отдельный раздел с сортировкой. Группа А, в отличие от ...
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Здравствуйте, нужен молодежный сайт с ИНТЕРЕСНЫМ ДИЗАЙНОМ!
1. Дизайн:
1) Дизайн Главной ст.
2) Дизайн второстепенных страниц (каждая с не большим отличием от главной)
3) Дизайн меню сайта.
4) Дизайн логотипа.
2.Верстка сайта.
1) Наличие системы оплаты услуги через сайт.
2) Наличие ст с заказом услуги
Итого не более 10 ст.
Сайт про одну услугу с 3 разновидностями.
После выбора исполнителя я поясняю суть моего проекта и его главную идею, так же могу предоставить некоторый материал вам в помощь.
Мое представление о цене:
Дизайн от 4 до 7 т.р.
все остальное до 4 т.р.
Итого: от 8 до 11 т.р.
Готов выслушать ваши предложения)
Если меньше то хорошо, но для меня качество не на последнем месте!
Спасибо!
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