Сайт под ключ. Дизайн сайта + верстка "THE HATE"

Здравствуйте, нужен молодежный сайт с ИНТЕРЕСНЫМ ДИЗАЙНОМ!

1. Дизайн:

1) Дизайн Главной ст.

2) Дизайн второстепенных страниц (каждая с не большим отличием от главной)

3) Дизайн меню сайта.

4) Дизайн логотипа.

2.Верстка сайта.

1) Наличие системы оплаты услуги через сайт.

2) Наличие ст с заказом услуги

Итого не более 10 ст.

Сайт про одну услугу с 3 разновидностями.

После выбора исполнителя я поясняю суть моего проекта и его главную идею, так же могу предоставить некоторый материал вам в помощь.

Мое представление о цене:

Дизайн от 4 до 7 т.р.

все остальное до 4 т.р.

Итого: от 8 до 11 т.р.

Готов выслушать ваши предложения)

Если меньше то хорошо, но для меня качество не на последнем месте!

Спасибо!