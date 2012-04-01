Создать аналогичный сайт

1.Сделать проект конструктор сайтов по автоматическому созданию сайт-визитка как образец setup.ru,nethouse.ru/. 2.Сайт визитка должен состоять из модулей вот такой подойдет полностью nethouse.ru/videotur иметь несколько дизайнов 3.Сайт должент быть максимально автоматизирован и прост для ...
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Нужен сайт-аналог по функциям с hh.ru
Нужен сайт с полным набором функций:
•Подключение он-лайн платежей (Яндекс.Деньги, WebMoney, Банковские карты, Терминалы, Сотовая связь, выставление счета на оплату в соответствии с выбранным тарифом и многое другое)
•Контроль остаточных средств в соответствии с выполненными операциями на сайте, т.е. необходимо включить функцию подсчета размещенных вакансий и просмотренных резюме с разными уровнями доступа(об уровнях показа резюме см.ниже)
•E-mail оповещение о недостаточности средств.
•Контроль доступа к функциям в соответствии с выбранным тарифом и наличием на счете пользователя средств.
•Неограниченное кол-во страниц (резюме, вакансии, личные страницы пользователей – доступные только админу сайта и пользователю)
•ВСЕ вакансии и резюме должны иметь функции: редактирования, поднять наверх, выделить, копировать, добавить фото, удалить.
•Необходимо включить функцию подбора подходящих по заданным параметрам вакансий и резюме.
•Необходимо включить функцию E-mail оповещение при подборе подходящих по заданным параметрам вакансий и резюме.
•Необходимо включить функцию ограниченного или полного показа вакансий ( без тел. и E-mail; без тел.; полный показ) и резюме (без тел., E-mail и стажа работы; без тел. и E-mail, но со стажем работы; полный показ)
•В личном кабинете должны быть функции по созданию и т.д. для резюме, а также история рассылки с уведомлением о просмотре и откликах на резюме, функция расширенного поиска вакансий и резюме должна быть доступна ТОЛЬКО из личного кабинета.
•По выбранным вакансиям и резюме необходим фильтр : по дате размещения, зарплате или ожиданиям, прямой работодатель или агентство, город и «дополнительный критерий», т.е. искать в выбранном.
•ВСЕ вакансии и резюме автоматически размещаются на сайте, но без контактных данных. Контакты и возможность отправить ответ только при наличии средств на счете работодателя. Тоже самое с просмотром резюме. Если есть средства – смотрит, если нет – значит смотрит только ФИО соискателя, желаемую зарплату и наименование вакансии, на которую соискатель подходит или откликнулся.
•Необходимо включить функцию (на выбор пользователя) – авто обновление вакансии с учетом в стоимости.
•комментарии пользователей о вакансиях( с возможностью их удаления админом)
•рейтинги вакансий и резюме, расставляемые пользователями
•корзина вакансий и резюме.
•возможность использования купонов для скидок
•выбор способа оплаты
•регистрация пользователей
•Личный кабинет пользователей со списком вакансий и резюме
•Возможность создать различные группы пользователей (с разными ценами, вариантами оплаты)
•история заказов
•массовая рассылка писем пользователям сайта
•поиск по категориям (должность, направление деятельности, форма собственности….)
••модуль для вывода на главную страницу последних вакансий и резюме.
•модуль для вывода на главную страницу ВЫДЕЛЕННЫХ вакансий и резюме.
•установки SEO, для лучшего отображения в поисковиках
•возможность размещения рекламных баннеров
•Опросы и голосования
•возможность быстрой смены дизайна сайта
•счетчик посещений
Стоимость и сроки?
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