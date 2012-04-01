Создание сайта

Центральное место на сайте будет занимать таблица, которая представляет собой список компанию отсортированных по различным критериям.

В таблице необходимы широкие возможности кастомизации, к примеру сворачивание, переноса и удаления столбцов. Поэтому будет достаточно ресурсоемко.

В начале хотелось бы использовать более доступный хостинг, поэтому предпочтение отдается тем кто сможет разработать сайт на CMS обеспечивающую высокую производительность на таком хостинге.

Также необзодима прикрутка платежной системы интеркасса.

Более подробное тз со схематическим видом сайта в личку.