ДОбрый вечер!

Мне необходимо создать аналог простенького сайта на html (эконом вариант) (ПОД КЛЮЧ)

на сайте будет присутствовать от 10-20 страниц! С формой обратной связи!

CMS необязательно, если всё можно будет править просто в коде (включая текст).

В общем - нужно сделать тоже самое - только с другим дизайном и чтобы не было ассоциаций с "главным" сайтом!

Оплата частями - 50% после подтверждения дизайна, 50% после полной сдачи сайта!

(вёрстка должна быть НЕ КРИВАЯ, сразу говорю)

аналог - www.kolodecnadachy.ru

Исполнители БЕЗ рейтинга или с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ отзывами - СРАЗУ в топку отправляются!

сдача сайта согласно - http://validator.w3.org

P.S. - предложения скрыты! в личку не писать!

P.S.S. САЙТ ДОЛЖЕН БЫТЬ КРАСИВЫМ и ЧИТАБЕЛЬНЫМ!