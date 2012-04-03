Копия сайта

ДОбрый вечер! Мне необходимо создать аналог простенького сайта на html (эконом вариант) (ПОД КЛЮЧ) на сайте будет присутствовать от 10-20 страниц! С формой обратной связи! CMS необязательно, если всё можно будет править просто в коде (включая текст). В общем ...