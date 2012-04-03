Создание сайта-визитки 1-4 страницы

$100
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка212 просмотров
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необходимо быстро нарисовать сайт-визитку на 4 страницы! (нарисовать, означает - сделать "сайт под ключ"!!!)

тематика - "чистка колодцев"

сделать обычный сайт на html+css (БЕЗ CMS) и тд

пример - колодец на даче www.kolodecnadachy.ru

проверка кода на http://validator.w3.org

Сделать за 1-2 дня!

шрифты и дизайн должны быть выдержанны, как на примере выше! Всё в стиле зелёно-коричневом (побольше зелени) Нарисовать "капачей" (работников с лопатами), только, чтобы они НЕ рыли землю, а просто стояли с лопатами. Или что-то нарисовать с тематикой "чистка колодцев"

Оплата частями - 50% после подтверждения дизайна, 50% после сдачи сайта "под ключ"

Обратной связи и тд - не требуется! только тот-же функциона, что на сайте-примере, а именно заглавная страница, страница с "ценами", "контактами" и "полезное"

P.S. предложения скрыты! в личку не писать!

12 лет назад
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lavrushin
Сергей 
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Сделал меньше чем за сутки! Спасибо! Рекомендую!
Отличный заказчик, моментальная оплата, как и договаривались, приятно работать!
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