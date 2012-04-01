Создать интернет-магазин на Joomla

Здравствуйте! Необходима полная копия сайта http://www.deuter.com/en_DE/backpacks.php?category=11 Обратите внимание на функционал карточки модели. Нужно именно так и не иначе. От Вас сроки - стоимость. Подробности в личку. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт на Joomla и внедрить туда API с Amazon и Ebay.
Тематика: витамины, диетические добавки, протеины и др.
Что нужно делать:
Создание+верстка+наполнение (картинки, баннеры, тексты предоставляются заказчиком).
Одновременный импорт продуктов и с Амазон, и с EBay
Конвертация долларов в евро.
Подключение платежной системы (Card Processing)
Возможность не только импортировать продукты с указанных выше ресурсов, но и вручную добавлять по одному продукту.
Возможность гибкого управления маржой (например - заказ до 100 евро - наценка 50%, заказ 100-200 евро - наценка 30%, заказ 200-400 евро - наценка - 20%, и т.п.)
Внедрение плагина Google Shopping
Административная панель - на английском языке, Сайт - мультиязычный (применение плагина google translate).
От исполнителя требуется (обязательно!) опыт и желание работать в Joomla, знание английского или французского языка, постоянная доступность в скайпе для коммуникации (в особенности в вечернее время).
Подробности в лс.
Заранее спасибо!
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