Создать интернет-магазин на Joomla

Требуется создать сайт на Joomla и внедрить туда API с Amazon и Ebay.

Тематика: витамины, диетические добавки, протеины и др.

Что нужно делать:

Создание+верстка+наполнение (картинки, баннеры, тексты предоставляются заказчиком).

Одновременный импорт продуктов и с Амазон, и с EBay

Конвертация долларов в евро.

Подключение платежной системы (Card Processing)

Возможность не только импортировать продукты с указанных выше ресурсов, но и вручную добавлять по одному продукту.

Возможность гибкого управления маржой (например - заказ до 100 евро - наценка 50%, заказ 100-200 евро - наценка 30%, заказ 200-400 евро - наценка - 20%, и т.п.)

Внедрение плагина Google Shopping

Административная панель - на английском языке, Сайт - мультиязычный (применение плагина google translate).

От исполнителя требуется (обязательно!) опыт и желание работать в Joomla, знание английского или французского языка, постоянная доступность в скайпе для коммуникации (в особенности в вечернее время).

Подробности в лс.

Заранее спасибо!