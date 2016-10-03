Разработка сайта на UMI.CMS под ключ

Сделать аналог сайта на WordPress ( или что предложите по движку) с небольшими изменениями в цвете сайта, и ещё по мелочам. с работающей админкой. Подключить его к платёжной системе [url=http://www.digiseller.ru/]http://www.digiseller.ru/[/url] для пополнения баланса. Укажите сроки изготовления и $. Адрес сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Подробное техническое задание прикрепляю.
Заранее большая просьба, устанавливайте корректную стоимость ваших услуг и сроки.
Заявки типа : "Выполню быстро и качественно без цены и сроков"- не рассматриваются вообще!
Спасибо за понимание
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