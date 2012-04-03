Разработка сайта-визитки

Добрый день.

Необходим полный цикл разработки сайта-визитки.

Тематика: финансы.

- дизайн

- верстка

- создание веб страниц

Дизайн - есть пример в стиле которго хотел бы получить результат. И есть пример сайта с понравившемся размещением разделов.

5-6 страниц (Main page, about, F.A.Q...)

Статичный контент, нет необходимости в БД или использовать CMS

без флеша

язык: php

Из скриптов - форма обратной связи (пользователь вводит данные-скрипт отправляет письмо подтверждение)