Разработка сайта-визитки

Необходимо создать корпоративный сайт "под ключ" по концепту шаблона от templatemonster для строительной компании. CMS WordPress, Joomla. ТЗ прилагается. Наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходим полный цикл разработки сайта-визитки.
Тематика: финансы.
- дизайн
- верстка
- создание веб страниц
Дизайн - есть пример в стиле которго хотел бы получить результат. И есть пример сайта с понравившемся размещением разделов.
5-6 страниц (Main page, about, F.A.Q...)
Статичный контент, нет необходимости в БД или использовать CMS
без флеша
язык: php
Из скриптов - форма обратной связи (пользователь вводит данные-скрипт отправляет письмо подтверждение)
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