Требуется сайт на wordpress по образованию Пример сайта: ab-dpo.ру Интернет магазин не нужен, только учебный центр.
Сайт для коттеджного посёлка.
Доброе время суток!
нужно создать сайт для коттеджного посёлка "Заповедное", который строится в настоящий момент.
стиль-альпийское шале.
сайт делается для информирования клиентов,в какой-степени для продаж.
будут предоставлены 3D модели домов, фотографии, генплан и другая необходимая информация.
способ оплаты на Ваше усмотрение. главное, это чёткое соблюдение оговоренных сроков.
с уважением, Александр
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