Доброе время суток!

нужно создать сайт для коттеджного посёлка "Заповедное", который строится в настоящий момент.

стиль-альпийское шале.

сайт делается для информирования клиентов,в какой-степени для продаж.

будут предоставлены 3D модели домов, фотографии, генплан и другая необходимая информация.

способ оплаты на Ваше усмотрение. главное, это чёткое соблюдение оговоренных сроков.

с уважением, Александр