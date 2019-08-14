Сайт на тильде

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Завершен6 заявок235 просмотров

Создать сайт фотографа на тильде с последующим экспортом кода.

Tilda
6 лет назад
unndream
Никита 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

desaster
Егор 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$100
5 дней
Escrow
Знакомы с Егором давно, ответственный человек, задачу выполнил как договаривались. Будем сотрудничать постоянно, рекомендую!
Благодарю за сотрудничество, четко поставленная задача, оплата в точно указанный срок. Рекомендую как надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

desaster
Егор 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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