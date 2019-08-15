Скопировать сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок320 просмотров

Нужно сделать копию сайта для разработки и ограничить доступ к ней по ip. (копировать нужно будет на тот же хостинг но на новый домен)

Сайт - интернет магазин на Shop Script 7

Срок до 15:00 мск сегодня

Оплата 1000 руб

6 лет назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все хорошо
Доступы предоставил, был на связи, оплатил быстро. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад