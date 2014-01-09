Сайт на Wordpress

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Завершен17 заявок277 просмотров

Добрый день.Требуется создать легкий сайт на WordPress,всего 8 страниц текстовых.

Дизайн есть в PSD.Прикрепил Jpeg для просмотра.

Указывайте сумму и срок только в проекте.(в скайп и в личку писать не нужно)Без цен рассматривать заявки не буду.

Спасибо.

WordPress
11 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
25 минут назад

Выбранный исполнитель

powersvolk
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Все сделано быстро и качественно.Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.Спасибо.
Адекватный заказчик, четкое ТЗ всем советую!

Заявки фрилансеров

powersvolk
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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