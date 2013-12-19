Помощник - продвинутый пользователь интернета.

Итак, требуется помощник на постоянную работу удалённо, для выполнения различных задач. Например - установить вордпресс или DLE, найти подходящий шаблон, перерисовать шапку и некоторые детали дизайна, сделать перелинковку, закупить ссылки на бирже, подправить, подвинуть, сделать другой сайт так то и так то, установить такой-то плагин туда-то. Разобраться как это сделать. Возиться и настраивать сайты. Переносить сайт с одного хостинга на другой и.т.д.

Необходимо чтобы вы были постоянно онлайн в скайпе с 9 до 18 (время может варьироваться)

У вас должен быть скоростной интернет (локальная сеть или ADSL но шустрый.)

И работать за компьютером всё это время (за исключением небольших перерывов)

Я ищу продвинутого пользователя интернет .

Достаточно усидчивым, чтобы к примеру следовать каким либо пошаговым инструкциям

при установке чего либо (например какого либо скрипта или модуля)

Я прдлагаю вам возможность карьерного роста и роста вашей зарплаты в будущем.

Оставляйте пожалуйста скайп и личным сообщением отправьте пожалуйста краткое резюме.