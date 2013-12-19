Необходимо создать копию сайта... - основа сайт http://onlinekredit-zayavka.ru/

-движок желательно вордпресс (хотя можно и другой... бесплатный ...или доступный))

-внешне желательно 1 в 1

-выбор города (не обязательно)

-калькулятор не нужен

-авторизации пользователей не обязательно

-"отзывы" не надо (но под каждой статьёй добавить возможность комментировать без авторизации и добавить кнопки соцсетей)

-на главной с права в верху добавить соц.кнопки (поделится,класс ..и т.д)

-на главной с права в низу добавить возможность установки виджета мы вконтакте (в группе)

-все страницы такого типа (кредиты займы ипотека ..и т.д)

http://onlinekredit-zayavka.ru/onlajn-zayavka-na-kreditnuyu-kartu/

можно упростить и сделать по принципу страницы новости,статьи- тоесть (картинка-описание-читать далее)

остальное как на сайте (меню иконки , и т.д)

срок исполнения ...не срочно

покупка - после показа на вашем демо -хостинге

готовый вариант скидываете мне архивом (устанавливать не надо )

ну и небольшая поддержка если чтото пойдёт не так

размер оплаты предлагаете вы (так как нужна копия - думаю выйдет не дорого )