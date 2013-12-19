Требуется человек для разработки функционала финансового сайта. Краткое описание: Необходимо создать сайт, на котором будут размещаться части объектов для продажи. Основная суть состоит в том, что пользователи приобретают право доходности ...
Создать копию сайта
Необходимо создать копию сайта... - основа сайт http://onlinekredit-zayavka.ru/
-движок желательно вордпресс (хотя можно и другой... бесплатный ...или доступный))
-внешне желательно 1 в 1
-выбор города (не обязательно)
-калькулятор не нужен
-авторизации пользователей не обязательно
-"отзывы" не надо (но под каждой статьёй добавить возможность комментировать без авторизации и добавить кнопки соцсетей)
-на главной с права в верху добавить соц.кнопки (поделится,класс ..и т.д)
-на главной с права в низу добавить возможность установки виджета мы вконтакте (в группе)
-все страницы такого типа (кредиты займы ипотека ..и т.д)
http://onlinekredit-zayavka.ru/onlajn-zayavka-na-kreditnuyu-kartu/
можно упростить и сделать по принципу страницы новости,статьи- тоесть (картинка-описание-читать далее)
остальное как на сайте (меню иконки , и т.д)
срок исполнения ...не срочно
покупка - после показа на вашем демо -хостинге
готовый вариант скидываете мне архивом (устанавливать не надо )
ну и небольшая поддержка если чтото пойдёт не так
размер оплаты предлагаете вы (так как нужна копия - думаю выйдет не дорого )
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