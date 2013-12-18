Хочется видеть сайт на подобии genvik.ru, иметь ту же структуру, цвета (?), шрифты и информацию. Фото предоставлю, текст тоже. Возможно это будет копия даного сайта или вы предложите лучший вариант. CMS не имеет значения, ...
Разработка сайта под OpenCart
Требуется создание сайта под OpenCart последней версии.
Сайт на тему ремонт бытовой техники и продажа запчастей.
Работа состоит из 2 этапов:
1. Предоставить мне готовый магазин на опенкарте с внедренными модулями для OpenCart описанными в ТЗ, в том числе модуль информирования по СМС. Разместить элементы сайта согласно плану в ТЗ. Сайт содержит услуги ремонта и запчасти. Реализовать:
- Разная цветовая гамма для товаров и услуг и эти категории выводятся не одновременно.
- Товары с корзиной , услуги без корзины и фиксированными ценами.
2. Есть PSD макет дизайна сайта. Сверстать и подключить этот дизайн в виде шаблона, или переделать дефолтный шаблон.
Ссылка на дизайн http://hkar.ru/qwXr и http://hkar.ru/qwXs
Ищу исполнителя имеющего опыт программирования по OpenCart .
Цены предлагайте свои.
Если есть портфолио - присылайте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется грамотное (без повторяющегося кода) создание сайта на фреймворке Yii для учебного центра с разветвленной сетью филиалов. Структура сайта должна быть разветвленной и масштабируемой. Состоять из первой страницы заставки с выбором ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
ВАЖНО: ИСПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ГОРОДА МОСКВЫ Создание сайта с простым администрированием, возможно на CMS. Веб портал будет представлять собой единое интернет пространство, для нескольких видов бизнеса. На портале будут размещены такие структуры как ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать полностью работоспособный сайт с функционалом как на ztpro.ru, но только для соцсетей вконтакте и facebook, нужна стоимость и срокиСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать интернет магазин на 1с Bitrix соответственно с интеграцией 1с складом. Всего 10 товаров. Но они должны будут продаваться как комплектами так и не комплектами, но с рекомендацией комплектности. ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать сайт подобного типа: http://1opt.net/ Сайт обычный, без особых наворотов. Этот сайт был перенесен с ucozz вот оригинал http://odezdaoptom.at.ua/ Заоблачных цен и быть не может. Набросок в приложении.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется партнер для проекта «Интернет-галерея»! Приглашаем Вас к долгосрочному сотрудничеству в качестве партнера и принять активное участие в интернет-проекте «Интернет-галерея для художников, скульпторов, дизайнеров, фотографов». О проекте: демонстрация ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать интернет магазин по продаже пиццы, суши и китайской лапши. Должна быть возможность оплаты картой и электронными деньгами. Создать Логотип на основ птицы "ТОКО". Пример сайта dodopizza.ruСайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно создать лендинг по тематике юридических услуг. Формат сайта - мультилендинг. Возможно, это будет одна посадочная страница со списком рубрикатором услуг, которыми мы занимаемся: семейные споры, вопросы наследства, жилищные споры, недвижимость, трудовые споры и ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад