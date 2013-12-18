Разработка сайта под OpenCart

Требуется создание сайта под OpenCart последней версии.

Сайт на тему ремонт бытовой техники и продажа запчастей.

Работа состоит из 2 этапов:

1. Предоставить мне готовый магазин на опенкарте с внедренными модулями для OpenCart описанными в ТЗ, в том числе модуль информирования по СМС. Разместить элементы сайта согласно плану в ТЗ. Сайт содержит услуги ремонта и запчасти. Реализовать:

- Разная цветовая гамма для товаров и услуг и эти категории выводятся не одновременно.

- Товары с корзиной , услуги без корзины и фиксированными ценами.

2. Есть PSD макет дизайна сайта. Сверстать и подключить этот дизайн в виде шаблона, или переделать дефолтный шаблон.

Ссылка на дизайн http://hkar.ru/qwXr и http://hkar.ru/qwXs

Ищу исполнителя имеющего опыт программирования по OpenCart .

Цены предлагайте свои.

Если есть портфолио - присылайте.