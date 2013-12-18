Сайт для сети учебных центров на Yii

Требуется грамотное (без повторяющегося кода) создание сайта на фреймворке Yii для учебного центра с разветвленной сетью филиалов.

Структура сайта должна быть разветвленной и масштабируемой. Состоять из первой страницы заставки с выбором города, одного общего (продвигаемого) сайта для каждого добавляемого города и множеством мини сайтов с описанием и продажей образовательных услуг для каждого филиала (учебного центра) в одном городе с которых информация будет дублироваться в один общий городской сайт. Каждый городской сайт в этой структуре должен автоматом наполнятся, собирая информацию из филиалов и в нем должны быть предусмотрены все сео компоненты.

Дизайн сайта в псд есть. Дизайна админки нет но она должна быть логически понятна и разделять доступ для администраторов разных филиалов.

ТЗ очень краткое и в ходе разработки придется допиливать и согласовывать, или готов надбавить за понятную разработку. Так вся картина будет точно ясна самому исполнителю.

Рассмотрю только с портфолио на Фреймворке и желательно с примерами карты базы данных, структуры (логики построения модульности) программного кода и примерами админки.