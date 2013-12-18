Сайт для сети учебных центров на Yii

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок151 просмотр

Требуется грамотное (без повторяющегося кода) создание сайта на фреймворке Yii для учебного центра с разветвленной сетью филиалов.

Структура сайта должна быть разветвленной и масштабируемой. Состоять из первой страницы заставки с выбором города, одного общего (продвигаемого) сайта для каждого добавляемого города и множеством мини сайтов с описанием и продажей образовательных услуг для каждого филиала (учебного центра) в одном городе с которых информация будет дублироваться в один общий городской сайт. Каждый городской сайт в этой структуре должен автоматом наполнятся, собирая информацию из филиалов и в нем должны быть предусмотрены все сео компоненты.

Дизайн сайта в псд есть. Дизайна админки нет но она должна быть логически понятна и разделять доступ для администраторов разных филиалов.

ТЗ очень краткое и в ходе разработки придется допиливать и согласовывать, или готов надбавить за понятную разработку. Так вся картина будет точно ясна самому исполнителю.

Рассмотрю только с портфолио на Фреймворке и желательно с примерами карты базы данных, структуры (логики построения модульности) программного кода и примерами админки.

Yii
11 лет назад
Morebit
Андрей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание корпоративного веб-портала под ключ

    $5000

    ВАЖНО: ИСПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ГОРОДА МОСКВЫ Создание сайта с простым администрированием, возможно на CMS. Веб портал будет представлять собой единое интернет пространство, для нескольких видов бизнеса. На портале будут размещены такие структуры как ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копия сайта

    Требуется сделать полностью работоспособный сайт с функционалом как на ztpro.ru, но только для соцсетей вконтакте и facebook, нужна стоимость и сроки

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин на 1с Bitrix

    Необходимо сделать интернет магазин на 1с Bitrix соответственно с интеграцией 1с складом. Всего 10 товаров. Но они должны будут продаваться как комплектами так и не комплектами, но с рекомендацией комплектности. ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт

    Здравствуйте. Необходимо создать сайт подобного типа: http://1opt.net/ Сайт обычный, без особых наворотов. Этот сайт был перенесен с ucozz вот оригинал http://odezdaoptom.at.ua/ Заоблачных цен и быть не может. Набросок в приложении.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-галерея

    $2500

    Требуется партнер для проекта «Интернет-галерея»! Приглашаем Вас к долгосрочному сотрудничеству в качестве партнера и принять активное участие в интернет-проекте «Интернет-галерея для художников, скульпторов, дизайнеров, фотографов». О проекте: демонстрация ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин

    Нужно создать интернет магазин по продаже пиццы, суши и китайской лапши. Должна быть возможность оплаты картой и электронными деньгами. Создать Логотип на основ птицы "ТОКО". Пример сайта dodopizza.ru

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать мультилендинг с конверсией минимум 5%

    $500

    Нужно создать лендинг по тематике юридических услуг. Формат сайта - мультилендинг. Возможно, это будет одна посадочная страница со списком рубрикатором услуг, которыми мы занимаемся: семейные споры, вопросы наследства, жилищные споры, недвижимость, трудовые споры и ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание flash сайта

    Техническое задание: ЗАСТАВКА:1. Темно фиолетовый фон "темнота"начинают мерцать звезды (2секунды)2.выплывает по центру название клуба www.sahara.ru вместе с логотипом само название клуба остается в центре а логотип уходит в верний левый угол (статично с задержкой ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание Landing Page "под ключ"

    $152

    Тематика: Автоматические ворота. Продажа и монтаж. Требуется дизайн с прорисовкой изображений. Верстка под популярную CMS.(варианты предлагайте) Бюджет около 5000р.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад