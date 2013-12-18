ВАЖНО: ИСПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ГОРОДА МОСКВЫ Создание сайта с простым администрированием, возможно на CMS. Веб портал будет представлять собой единое интернет пространство, для нескольких видов бизнеса. На портале будут размещены такие структуры как ...
Сайт для сети учебных центров на Yii
Требуется грамотное (без повторяющегося кода) создание сайта на фреймворке Yii для учебного центра с разветвленной сетью филиалов.
Структура сайта должна быть разветвленной и масштабируемой. Состоять из первой страницы заставки с выбором города, одного общего (продвигаемого) сайта для каждого добавляемого города и множеством мини сайтов с описанием и продажей образовательных услуг для каждого филиала (учебного центра) в одном городе с которых информация будет дублироваться в один общий городской сайт. Каждый городской сайт в этой структуре должен автоматом наполнятся, собирая информацию из филиалов и в нем должны быть предусмотрены все сео компоненты.
Дизайн сайта в псд есть. Дизайна админки нет но она должна быть логически понятна и разделять доступ для администраторов разных филиалов.
ТЗ очень краткое и в ходе разработки придется допиливать и согласовывать, или готов надбавить за понятную разработку. Так вся картина будет точно ясна самому исполнителю.
Рассмотрю только с портфолио на Фреймворке и желательно с примерами карты базы данных, структуры (логики построения модульности) программного кода и примерами админки.
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