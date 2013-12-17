Создание корпоративного веб-портала под ключ

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок238 просмотров

ВАЖНО: ИСПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ГОРОДА МОСКВЫ

Создание сайта с простым администрированием, возможно на CMS.

Веб портал будет представлять собой единое интернет пространство, для нескольких видов бизнеса.

На портале будут размещены такие структуры как рынки нескольких направлений(аренда торговых площадей на них), гостиница, ресторан, возможно еще что-то.

11 лет назад
shelemencev
Роман 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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