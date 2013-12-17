Необходимо сделать интернет магазин на 1с Bitrix соответственно с интеграцией 1с складом.

Всего 10 товаров. Но они должны будут продаваться как комплектами так и не комплектами, но с рекомендацией комплектности.

Оцените пожалуйста Стоимость и Сроки.