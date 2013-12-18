Сайт "натяжные потолки"

Хочется видеть сайт на подобии genvik.ru, иметь ту же структуру, цвета (?), шрифты и информацию. Фото предоставлю, текст тоже. Возможно это будет копия даного сайта или вы предложите лучший вариант.

CMS не имеет значения, важно чтобы сайт был хоть как-то оптимизирован и готов продвижению.