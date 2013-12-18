Требуется грамотное (без повторяющегося кода) создание сайта на фреймворке Yii для учебного центра с разветвленной сетью филиалов. Структура сайта должна быть разветвленной и масштабируемой. Состоять из первой страницы заставки с выбором ...
Сайт "натяжные потолки"
Хочется видеть сайт на подобии genvik.ru, иметь ту же структуру, цвета (?), шрифты и информацию. Фото предоставлю, текст тоже. Возможно это будет копия даного сайта или вы предложите лучший вариант.
CMS не имеет значения, важно чтобы сайт был хоть как-то оптимизирован и готов продвижению.
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