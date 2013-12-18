Сайт "натяжные потолки"

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Закрыт25 заявок440 просмотров

Хочется видеть сайт на подобии genvik.ru, иметь ту же структуру, цвета (?), шрифты и информацию. Фото предоставлю, текст тоже. Возможно это будет копия даного сайта или вы предложите лучший вариант.

CMS не имеет значения, важно чтобы сайт был хоть как-то оптимизирован и готов продвижению.

11 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
11 лет назад
$240
15 дней
Безответственный исполнитель, сроки были до 10.01.14, в итоге в конце марта получил нечто похожее на сайт. 30% предоплаты не вернул. Переписка ниже: Саша, привет. новости есть? [23.12.2013 22:15:56] Александр и Алеся: Добрый вечер [23.12.2013 22:16:24] Александр и Алеся: Такс, я уже почти закончил дизайн, на днях скину посмотрите Добрый вечер [28.12.2013 22:52:22]: есть новости? ы сегодня обещал скинуть что-то [28.12.2013 22:53:44] Александр и Алеся: немного не успел сегодня [28.12.2013 22:54:16]: там на какой стадии вообще всё? [28.12.2013 22:54:36] Александр и Алеся: на стадии макета дизайна [28.12.2013 22:55:04] Александр и Алеся: еще немного и макет будет готов, думаю, завтра точно доделаю Саша, привет. есть подвижки? [14.01.2014 22:32:12] Александр и Алеся: Добрый вечер! Да, завтра скину переработанный дизайн Саша, привет ты мне 6 дней назад обещал скинуть переработнный дизайн [20.01.2014 22:47:54] Александр и Алеся: Добрый вечер! Да да, завтра с утра скину ничего не получал [27.01.2014 16:30:34] Александр и Алеся: Здравствуйте! Сегодня будет! Саша, привет. какие новости? [03.02.2014 21:37:04] Александр и Алеся: Добрый вечер! Верстка готова, тема почти тоже. Сейчас пишу тексты [03.02.2014 21:37:27] Dmitry.CA: ok, что по срокам? привет. ты получаешь мои сообщения? [11.02.2014 22:10:54] Александр и Алеся: Добрый вечер! [11.02.2014 22:11:03] Александр и Алеся: 3 дня не было инета Саша, привет. как дела? что на этот раз? [15.02.2014 10:26:35] Александр и Алеся: Доброе утро! [15.02.2014 10:27:31] Александр и Алеся: только моя вина, немного приболел. Сегодня, в течении дня, все заливаю и завтра уже наполню Саша, что там? Неделя прошла... [25.02.2014 18:11:49] Александр и Алеся: Добрый день! [25.02.2014 18:12:03] Александр и Алеся: сегодня загружаю тексты ну что там? [03.03.2014 22:14:13]: есть на что посмотреть? [03.03.2014 22:14:19]: пусть без текстов [04.03.2014 21:54:46]: Саша, привет [04.03.2014 21:59:31]: что с сайтом? и т.д.

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
11 лет назад

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