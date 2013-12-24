Доска объявлений

Нужно разработать доску объявлений.

Дизайн будет готов.

Есть одна страница. на которой выдается списком карточки объявлений. Они разделены на 2 группы. Одна группа - для платных объявлений. Другая для бесплатных

За дополнительную плату можно выделять объявления, повышать в выдаче

Есть личный кабинет рекламодателя, в котором он может добавлять информацию и фотографии, оплачивать услуги сервиса.

Доска на 4 языках

Есть разные фильтры по объявлениям

Кто может реализовать? Пишите на чем можете сделать и ориентировочные суммы. Далее - будем обсуждать по ТЗ