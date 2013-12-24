Доска объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт38 заявок293 просмотра

Нужно разработать доску объявлений.

Дизайн будет готов.

Есть одна страница. на которой выдается списком карточки объявлений. Они разделены на 2 группы. Одна группа - для платных объявлений. Другая для бесплатных

За дополнительную плату можно выделять объявления, повышать в выдаче

Есть личный кабинет рекламодателя, в котором он может добавлять информацию и фотографии, оплачивать услуги сервиса.

Доска на 4 языках

Есть разные фильтры по объявлениям

Кто может реализовать? Пишите на чем можете сделать и ориентировочные суммы. Далее - будем обсуждать по ТЗ

11 лет назад
kolodyigor
Игорь 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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