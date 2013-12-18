Требуется человек для разработки функционала финансового сайта. Краткое описание: Необходимо создать сайт, на котором будут размещаться части объектов для продажи. Основная суть состоит в том, что пользователи приобретают право доходности ...
Ведущий программист PHP
Компания выпускает собственные продукты в интернете.
У нас есть стартапы на 2014 год.
Мы молодые но у нас большое виденье и достойные идей.
нам нужны люди которые смогут потрясти интернет нашими новыми продуктами под нашим руководством :)
От Вас мы ждем:
Знаний PHP и сопутствующих технологий:AJAX, PHP5, MySQL5, HTML/CSS/JavaScript, Highload;
Понимание возможностей Nginx/Memcashed/Lighthttpd и подобных технологий;
Умение разбираться в чужом коде и писать свой;
За плечами богатый опыт разработки (желательно высоконагруженных проектов);
Умение планировать процесс разработки, ставить задачи и получать восторг от видимого результата
Мы предлагаем:
Стать частью молодого, увлеченного коллектива
Режим работы, удобный для сов и жаворонков
Постоянные воркшопы по всем направлениям
Достойную оплату классным специалистам
Вам захочется приходить на работу с радостью, потому что Вас там ждут.
Увлеченные программисты и жизнерадостные люди в одном лице, присылайте свои резюме!
Заявки фрилансеров
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