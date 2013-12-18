Ведущий программист PHP

Компания выпускает собственные продукты в интернете.

У нас есть стартапы на 2014 год.

Мы молодые но у нас большое виденье и достойные идей.

нам нужны люди которые смогут потрясти интернет нашими новыми продуктами под нашим руководством :)

От Вас мы ждем:

Знаний PHP и сопутствующих технологий:AJAX, PHP5, MySQL5, HTML/CSS/JavaScript, Highload;

Понимание возможностей Nginx/Memcashed/Lighthttpd и подобных технологий;

Умение разбираться в чужом коде и писать свой;

За плечами богатый опыт разработки (желательно высоконагруженных проектов);

Умение планировать процесс разработки, ставить задачи и получать восторг от видимого результата

Мы предлагаем:

Стать частью молодого, увлеченного коллектива

Режим работы, удобный для сов и жаворонков

Постоянные воркшопы по всем направлениям

Достойную оплату классным специалистам

Вам захочется приходить на работу с радостью, потому что Вас там ждут.

Увлеченные программисты и жизнерадостные люди в одном лице, присылайте свои резюме!