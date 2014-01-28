Сделать лендинг

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен10 заявок212 просмотров

Сделать лэндинг (сверстать по макету и примеру существующего лэндинга, дополнить картинками, разместить на готовом хостинге).

Подробное описание проекта см. в ТЗ.

Стоимость проекта - 10 000 русских рублей.

11 лет назад
kvant04
Олег 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DIMA_BEL
Дмитрий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$250
10 дней
Дима приятный в общении человек, все неоднократные исправления выполнял. Лэндниг выполнен, хоть и с задержами. В парне есть потенциал! :)
Очень классный заказчик! все оплатил и не торопил по срокам)

Заявки фрилансеров

DIMA_BEL
Дмитрий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад

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