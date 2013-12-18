Создание сайта с 0 в два этапа.

Требуется человек для разработки функционала финансового сайта.

Краткое описание:

Необходимо создать сайт, на котором будут размещаться части объектов для продажи. Основная суть состоит в том, что пользователи приобретают право доходности на виртуальные квадратные метры объектов, привязанные к реальным. Пользователь оплачивает стоимость единицы площади, которую приобретает, а далее ежемесячно получает с нее постоянный фиксированный доход. Также, должен присутствовать личный кабинет с данными о выплатах и объектах участия.

На первом этапе необходимо разработать функционал. Второй этап будет включать верстку и натяжку на движок.

Форма оплаты - только послеоплата или гарантированная сделка. Детали по договоренности.