Хочется видеть сайт на подобии genvik.ru, иметь ту же структуру, цвета (?), шрифты и информацию. Фото предоставлю, текст тоже. Возможно это будет копия даного сайта или вы предложите лучший вариант. CMS не имеет значения, ...
Создание сайта с 0 в два этапа.
Требуется человек для разработки функционала финансового сайта.
Краткое описание:
Необходимо создать сайт, на котором будут размещаться части объектов для продажи. Основная суть состоит в том, что пользователи приобретают право доходности на виртуальные квадратные метры объектов, привязанные к реальным. Пользователь оплачивает стоимость единицы площади, которую приобретает, а далее ежемесячно получает с нее постоянный фиксированный доход. Также, должен присутствовать личный кабинет с данными о выплатах и объектах участия.
На первом этапе необходимо разработать функционал. Второй этап будет включать верстку и натяжку на движок.
Форма оплаты - только послеоплата или гарантированная сделка. Детали по договоренности.
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