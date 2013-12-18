Необходимо создать достаточно крупный сервис перевозок.

По приложенным макетам понятен почти весь функционал.

Большая просьба внимательно ознакомится с макетами, прежде чем указывать стоимость и сроки.

Обязательно указывайте на какой CMS будет проект.

Дизайн готовится, psd будут на 100% подготовлены к верстке.