Сервис перевозок

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок181 просмотр

Необходимо создать достаточно крупный сервис перевозок.

По приложенным макетам понятен почти весь функционал.

Большая просьба внимательно ознакомится с макетами, прежде чем указывать стоимость и сроки.

Обязательно указывайте на какой CMS будет проект.

Дизайн готовится, psd будут на 100% подготовлены к верстке.

11 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт "натяжные потолки"

    Хочется видеть сайт на подобии genvik.ru, иметь ту же структуру, цвета (?), шрифты и информацию. Фото предоставлю, текст тоже. Возможно это будет копия даного сайта или вы предложите лучший вариант. CMS не имеет значения, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта под OpenCart

    $150

    Требуется создание сайта под OpenCart последней версии. Сайт на тему ремонт бытовой техники и продажа запчастей. Работа состоит из 2 этапов: 1. Предоставить мне готовый магазин ...

    Opencart
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт для сети учебных центров на Yii

    $1000

    Требуется грамотное (без повторяющегося кода) создание сайта на фреймворке Yii для учебного центра с разветвленной сетью филиалов. Структура сайта должна быть разветвленной и масштабируемой. Состоять из первой страницы заставки с выбором ...

    Yii
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание корпоративного веб-портала под ключ

    $5000

    ВАЖНО: ИСПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ГОРОДА МОСКВЫ Создание сайта с простым администрированием, возможно на CMS. Веб портал будет представлять собой единое интернет пространство, для нескольких видов бизнеса. На портале будут размещены такие структуры как ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копия сайта

    Требуется сделать полностью работоспособный сайт с функционалом как на ztpro.ru, но только для соцсетей вконтакте и facebook, нужна стоимость и сроки

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин на 1с Bitrix

    Необходимо сделать интернет магазин на 1с Bitrix соответственно с интеграцией 1с складом. Всего 10 товаров. Но они должны будут продаваться как комплектами так и не комплектами, но с рекомендацией комплектности. ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт

    Здравствуйте. Необходимо создать сайт подобного типа: http://1opt.net/ Сайт обычный, без особых наворотов. Этот сайт был перенесен с ucozz вот оригинал http://odezdaoptom.at.ua/ Заоблачных цен и быть не может. Набросок в приложении.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-галерея

    $2500

    Требуется партнер для проекта «Интернет-галерея»! Приглашаем Вас к долгосрочному сотрудничеству в качестве партнера и принять активное участие в интернет-проекте «Интернет-галерея для художников, скульпторов, дизайнеров, фотографов». О проекте: демонстрация ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин

    Нужно создать интернет магазин по продаже пиццы, суши и китайской лапши. Должна быть возможность оплаты картой и электронными деньгами. Создать Логотип на основ птицы "ТОКО". Пример сайта dodopizza.ru

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад