Требуется человек для разработки функционала финансового сайта. Краткое описание: Необходимо создать сайт, на котором будут размещаться части объектов для продажи. Основная суть состоит в том, что пользователи приобретают право доходности ...
Нужно сделать сайт для рекламной студии
Добрый день! Нам надо сделать сайт для своей рекламной студии.
Ищем оптимально бюджетный вариант.
Есть дизайн - готовы обсудить.
Хотим сделать к 8-10 января.
Если готовы, укажите, пож-та, контакт, я вышлю эскизы и краткое ТЗ.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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