Нужно сделать сайт для рекламной студии

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Закрыт32 заявки244 просмотра

Добрый день! Нам надо сделать сайт для своей рекламной студии.

Ищем оптимально бюджетный вариант.

Есть дизайн - готовы обсудить.

Хотим сделать к 8-10 января.

Если готовы, укажите, пож-та, контакт, я вышлю эскизы и краткое ТЗ.

Спасибо!

11 лет назад
vibrissa
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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