Интернет-магазин игрушек+интеграция склад+1С

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок171 просмотр

Нужно создать клон уже работающего интернет магазина игрушек.

Структура проекта:

1. Сайт каталог с фото и описанием, корзина товаров и оформление заказов.

2. Администрирование:

- система управления сайтом для CRUD товаров, SEO теги

- раздел для обработки заказов (доступен только для операторов)

3. Реализация синхронизации учета склада+1С+сайт.

Реализация только на Yii frameworke v.1.1.14

Подробности в личку....

Yii
11 лет назад
zvnman
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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