Требуется человек для разработки функционала финансового сайта. Краткое описание: Необходимо создать сайт, на котором будут размещаться части объектов для продажи. Основная суть состоит в том, что пользователи приобретают право доходности ...
Интернет-магазин игрушек+интеграция склад+1С
Нужно создать клон уже работающего интернет магазина игрушек.
Структура проекта:
1. Сайт каталог с фото и описанием, корзина товаров и оформление заказов.
2. Администрирование:
- система управления сайтом для CRUD товаров, SEO теги
- раздел для обработки заказов (доступен только для операторов)
3. Реализация синхронизации учета склада+1С+сайт.
Реализация только на Yii frameworke v.1.1.14
Подробности в личку....
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