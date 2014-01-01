Сайт личных пожеланий - по фамилиям

ищу постоянного вэбмастера для этого проекта.

Суть:

зерегистрированный пользователь сайта - имеет поддомен 3 уровня, на котором пишет свои пожелания

какому то лицу - это может быть ФИО или ещё что то - поле ввода - "кому направляется пожелание"

пользователь может писать пожелания так же другим пользователям сайта - внутреннее общение.

пользователь может присоединяться к пожеланиям других или оставлять комментарии к пожеланию, если комментарии разрешены автором.

пользователь сайта после регистрации имеет доступ в "копилку тестов" и может пройти обязательные тесты, соционические, и САМОАЛ, а так же, необязательные, те которые любой пользователь, может добавить самостоятельно из личного кабинета.

у пользователей есть уровни: минимальный - это просто зарегистрированный, пользовательский - когда пройдены обязательные тесты САМОАЛ и соционические, процентный% - это сколько % от необязательных тестов прошёл пользователь, и максимальный - когда все тесты пройдены.

на сайте работает система поиска людей по параметрам: параметры это могут быть любые из имеющихся вопросов во всех тестах, тоесть можно искать по нужным ответам, минимальный пользователь искать не может, пользовательский 2 вопроса, максимальный может искать по 5 вопросам.

Если кто то хочет искать по большему количеству вопросов - то оплачивает каждый нужный вопрос - единожды или по месячно.

к примеру я хочу целый месяц искать свыше 2 вопросов я выбираю нужные вопросы - калькулятор считает 1 вопрос = изменяемой сумме, указанной администратором сайта.

пользователю выдаётся общая сумма - и предлагаются варианты оплаты.

на личной странице пользователя он может за дополнительную единовременную плату, огранизовать свой форум, гостевую книгу, а так же разделы: мои мысли, мои идеи, мои мечты, мои гипотезы, мои финансы

пользователь может приглашать новых пользователей сайта по своей рекламной ссылке - за каждого зарегистрированного "пользовательского" юзера - ему начисляются внутренние деньги (ОКЕ-шки)

Валюта сайта ОКЕ - может быть использована для оплаты вопросов поиска, и других платных функций.

У каждого пользователя будет высчитываться рейтинг активности - расчитываемый по параметрам:

сколько пригласил человек

сколько ответил тестов (вопросов)

сколько написал на своей странице

сколько оставил - положительно отмеченных другими - комментариев

сколько находился на сайте - частота посещения

и д.р.

пожелания могут сортироваться по словам - используемым в пожелании - к примеру кто то пишет "хочу найти клад" - каждое из слов является ссылкой - и при нажатии выдаёт все пожелания (желания) - где встречается выбраное слово. при поиске используются только слова, я/и/на/у/кто/... не являются кликабельными.

пригеристрации или после неё, пользователь, может зарегистрировать личный домен 2 уровня, для своего аккаунта. Регистрация происходит через наш хостинговый сайт. Так же к поддомену пользователя можно привязать свой домен, путём внесения записи А или ДНС - как у системы сайтов блоггер.

сайт должен иметь возможность перевода на другие языки, переводом на нужный язык всего 1 файла.

сайт должен иметь возможность создания пользователями своих дизайнов и плагинов, как в вордпрес.

для каждой страницы своего поддомена (домена) - пользователь должен иметь возможность указать мета теги - титл дискрипшн кейвордс автор

разделы личной страницы - мои идеи/мысли/гипотезы/... могут создаваться пользователем самостоятельно, путём добавления нужных ХТМЛ блоков - конструироваться.

навигация на сайте может быть по алфавиту - а-б-в-г-д при нажатии на А - могут быть все кому желали пользователи - это могут быть фамилии на А или муз-группы, или ещё что то начинающееся на А.

так же на сайте могут быть ЗАКРЫТЫЕ пожелания - это когда пользователь пишет ЛИЧНОЕ пожелание к примеру Алле Пугачёвой - и прочесть его может только Алла Пугачёва - зарегистрировавшись под этим именем - если кто то другой занял её имя и фамилию - то НОВЫЙ (настоящий) владелец ФИО может перекупить это имя - для прочтения личных пожеланий, путём единовременной оплаты - суммы превышающей в 2 раза - предыдущую сумму этого аккаунта (фио)