Требуется человек для разработки функционала финансового сайта. Краткое описание: Необходимо создать сайт, на котором будут размещаться части объектов для продажи. Основная суть состоит в том, что пользователи приобретают право доходности ...
Создать аналог сайта
Доброго дня уважаемые фрилансеры.
Хотелось бы узнать, кто сможет сделать аналог сайта http://открыть-сайт-консалтинг.рф/
И за какую цену?
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать доску объявлений. Дизайн будет готов. Есть одна страница. на которой выдается списком карточки объявлений. Они разделены на 2 группы. Одна группа - для платных объявлений. Другая для бесплатных За дополнительную ...Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать копию сайта... - основа сайт http://onlinekredit-zayavka.ru/ -движок желательно вордпресс (хотя можно и другой... бесплатный ...или доступный)) -внешне желательно 1 в 1 -выбор города (не обязательно) ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нам надо сделать сайт для своей рекламной студии. Ищем оптимально бюджетный вариант. Есть дизайн - готовы обсудить. Хотим сделать к 8-10 января. Если готовы, укажите, пож-та, контакт, я ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Добрый день ,на написание крупного проекта требуются разработчики оплата по часовая, список задач естьСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Компания выпускает собственные продукты в интернете. У нас есть стартапы на 2014 год. Мы молодые но у нас большое виденье и достойные идей. нам нужны люди которые смогут ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $300
Сделать лэндинг (сверстать по макету и примеру существующего лэндинга, дополнить картинками, разместить на готовом хостинге). Подробное описание проекта см. в ТЗ. Стоимость проекта - 10 000 русских рублей.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать достаточно крупный сервис перевозок. По приложенным макетам понятен почти весь функционал. Большая просьба внимательно ознакомится с макетами, прежде чем указывать стоимость и сроки. Обязательно указывайте на какой CMS ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим сайт для строительного оборудования 1. Логотип 2. Дизайн 3. Кол-во товаров начало 20 расширение в будущем до 150 4. Необходимо автоматизировать процесс статусов заказа ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт11 лет назад