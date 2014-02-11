Создать аналог сайта

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Завершен19 заявок282 просмотра

Доброго дня уважаемые фрилансеры.

Хотелось бы узнать, кто сможет сделать аналог сайта http://открыть-сайт-консалтинг.рф/

И за какую цену?

11 лет назад
zakaba
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

revladov
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$120
5 дней
Отлично сделал копию сайта. Быстро и качественно!
Компетентность, четкая постановка задачи, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

revladov
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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