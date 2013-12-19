Создание сайта компании

Нужно сделать корпоративный сайт компании, которая занимается продажей фильтров для воды. На сайте будет размещена иънформация о товарах и услугах компании. Сайт должен работать на одной из CMS, платные и бесплатные (в предложении укажите с какой CMS вы работаете). Предпочтение будет отдаваться фрилансерам, которые в дальнейшем смогут заняться продвижением этого сайта. Сроки создания не важны (февраль-март). Дизайн должен быть уникальным или хорошо переделанный шаблон. В заявках указывайте стоимость.