Создание сайта компании

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Закрыт37 заявок233 просмотра

Нужно сделать корпоративный сайт компании, которая занимается продажей фильтров для воды. На сайте будет размещена иънформация о товарах и услугах компании. Сайт должен работать на одной из CMS, платные и бесплатные (в предложении укажите с какой CMS вы работаете). Предпочтение будет отдаваться фрилансерам, которые в дальнейшем смогут заняться продвижением этого сайта. Сроки создания не важны (февраль-март). Дизайн должен быть уникальным или хорошо переделанный шаблон. В заявках указывайте стоимость.

11 лет назад
AHToXa2013
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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