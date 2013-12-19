Нужно разработать доску объявлений. Дизайн будет готов. Есть одна страница. на которой выдается списком карточки объявлений. Они разделены на 2 группы. Одна группа - для платных объявлений. Другая для бесплатных За дополнительную ...
Сайт об Италии
Создать 17 шаблонных одинаковых сайтов с разным флагом стран WordPress, Drupal, DLE о странах мира с полезными социальными сервисами онлайн для тематического трафика и последующего развития проекта.
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