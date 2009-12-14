Сайт под ключ

Нужен опытный мастер для разработки проэкта сайта на Pligg. Работа интересная, возможно продолжение сотрудничества в дальнейшем. Анг. аудитория. Примерно такого типа http://www.designfloat.com/ с некоторыми доработками и уникализированным дизайном. ICQ 354135216
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сайт для мотошколы.
Сдираем дизайн с сайта http://www.motoschool.co.za.
Левый верхний банер надписи меняем на: Мото Школа, чуть ниже первая профессиональная мотошкола. Все остальное так же, только надо изменить вертикального меню дизайн и что то сделать с самой читабельностью (мне кажется не читабельный у них текст). Вместо карты на главной сделаем фото команды.
Для каждого пункта меню шапка сайта должна быть разной, шапка должна быть красивой, живой, яркой (для примера посмотрите сайт http://www.ducati-russia.ru/).
Горизонтальный блок меню:
- Главная
- О школе (в меню будет текст, и фотки членов команды, около 5-6 фото)
- Курсы (когда человек нажимает на ссылку открывается подстраница, котрая делится на 2 части курсов, 2 баннерка - Практика и Теория. Нажимаем на практику, открываются практичекские курсы, каждый курс с фоткой и миниописанием (как новости на главной http://www.ducati-russia.ru/) и возле каждого курса ссылка читать далее, которая откроет полную текстовую инофрмацию о курсе.)
- Контакты
- FAQ
- Отзывы (надо сдедать так же как на нашем нынешнем сайте http://www.motoshkola.com/menu/otzyv.html с предмодерацией отзыва. + Видеоотзывы, простые просто отзывы на страничку загруженные на ютуб).
Вертикальный блок меню:
- База знаний (тут все просто, делаем базу знаний, как Проводник в виндовс, нажали на ссылку, открылись подсылки разделов, открыли раздел - подсылки статей, нажали на статью - в основном блоке появилась статья).
- Видеоуроки (По порядку, тоже видео с ютуба, их будет около 20, может стоит разбить на пару страниц?)
- Галерея (очень нравится такая конструкция и все фишки галереи http://true.palpalych.ru/index.php/component/option,com_true/Itemid,52/ , и в меню разделы, как и в базе знаний)
- Форум.
- Анонсы ППМ (тут будут все грядущие события школы)
- Новости мотомира (надо написать граббер новостей с http://www.motonews.ru/news.moto , так же, с возможностью комментариев., раздел должен всегда содержать новости за месяц, прошел месяц - новость удалилась).
- Сервисы (1 текстовая страница с картинками).
- Сертификаты (страничка с фотками).
- Соревнования (фото с картинками (раздел в разработке) ).
- Мото-туры (текст с картинками)
- Партнеры
Для этого всего нужно сделать админку, чтоб можно было добавлять фотки в галерею, анонсы, менять статьи и т.п.
P.S.: в предложение обязательно (!) укажите цену, сроки, ваш порфолио если есть.
оплата вебмани или наличными в Киеве, Житомире
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