Создание сайта на Pligg для анг. аудитории

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки183 просмотра
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Нужен опытный мастер для разработки проэкта сайта на Pligg. Работа интересная, возможно продолжение сотрудничества в дальнейшем. Анг. аудитория. Примерно такого типа http://www.designfloat.com/ с некоторыми доработками и уникализированным дизайном.

ICQ 354135216

14 лет назад
paddington
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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