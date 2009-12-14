Создание сайта на Pligg для анг. аудитории

Создание новостного агрегатора по образу и подобию newsland.ru - возможность размещения новостей по рубрикам, голосовалка по новостям и комментам. Пока минимальный функциоанл, без микроблогов и т.п. Краткое описание функционала - возможность регистрации (личный кабинет) - возможность добавления опросов, ...