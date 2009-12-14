Сделать хороший чат.
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Нужно создать аналог сайта www.avata.ru , именно аналог, не копию, т.е. контент должен быть уникальным.
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