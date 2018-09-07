Сделать аналогичный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок308 просмотров

Доброго времени суток.  

Нужно сделать сайт аналог – rushbet.ru/ – включая все иконки, виджеты и т.д.  

Второй пример stavkiprognozy.ru/ – но с существенно упрощенным функционалом, однако внешний можно брать как пример.  

Делать желательно на WP.  

Работа через БС. 

Высылайте примеры + вилку по цене в откликах.

WordPress
7 лет назад
dintapro
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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